高溫暴雨大霧強對流天氣　內地4預警齊發

中央氣象台周五（14日）發布高溫、暴雨和大霧黃色預警，及強對流天氣藍色預警。水利部和中國氣象局周四（13日）傍晚聯合發布今年首個橙色山洪災害氣象預警，預計至周五晚在廣西北部等地部分地區發生山洪災害可能性大。其他地區也可能因局部短時強降水引發山洪災害，各地需做好即時監測、防汛預警和疏散避險等防範工作。

中央氣象台預測，新疆、陝西、山西、河北、山東、河南等地，周五有35至36℃高溫天氣，其中新疆南疆盆地和吐魯番盆地、陝西關中、重慶東北部等地最高氣溫達37至39℃，局部地區可達40℃以上。惟在江西、浙江、雲南、廣西、廣東等地，預計周五和周六（15日）將有大雨到暴雨，江西東部、福建西北部、廣西東北部等地有大暴雨，降雨量可達100至200毫米。廣東深圳南山區和寶安區等地周五發布暴雨橙色預警，全市進入暴雨防禦狀態，全市另發布黃色暴雨、黃色雷雨大風和雷電預警信號。

氣象部門另預測黃海東北部海域、黃海中部及南部海域等，周四將有能見度不到1公里的大霧。在黑龍江南部、山西東南部、廣西東北部、廣東西北部等地，周四將出現8級以上雷暴大風或冰雹天氣。山東臨沂市蒙陰縣周三（12日）突降冰雹，當地好幾個鄉鎮桃農種植的蜜桃被大面積砸爛，農民見狀欲哭無淚。遼寧錦州北站火車站廣場周四有兩名旅客在雷雨中撐傘行走，遭落雷擊中，事後被送院搶救，目前無生命危險。