美售台逾千拖式導彈交付延誤　7年來一枚未獲

台灣持續關注美國軍售交付延誤問題，台媒周四（13日）報道，台方2017年以高效能反裝甲導彈名義，向美採購多達1,700枚拖式2B導彈及相關衍生裝備，原定前年和今年分批完成交付，但台國防部最新送交立法院的報告指出，因美方產能及後續驗測問題，至今交付台灣的新型拖式導彈一枚都沒有，但該案預算將於明年執行完畢，後續應對引發外界關注。

報告指出，今年台灣國防預算中共有18宗對美重大軍購，其中有3宗屬延宕狀態，而上述的新型拖式導彈便是其一。台國防部指出，因美方軍工產能不足、採購彈藥未能通過美軍驗測等因素，截至今年3月台灣軍方並未籌獲任何拖式導彈。另外，F16戰機新增可搭載的AGM154C遠距精準打擊彈藥也因工廠因素，將延期至2026年才交付。已延宕交付多時的66架F16V Block70戰機，從最初的去年交付延遲至今年，現傳來新消息，洛歇馬丁原廠預計在今年底辦理台灣首架機的出廠典禮。

台灣軍方人士周四透露，美對台軍售也有兩項進度超前，其中29套M142高機動多管火箭系統中的18套，原定於2027年交運，可提早於2026年交運。至於新購42套標槍導彈系統及400枚導彈，至今年3月初已交運251枚，較原進度超前51枚，今年底前可全數交裝。另有台立委建議國防部對外籌獲空中加油機應對大陸，以延伸空軍的防禦和打擊範圍。台國防部報告透露，去年便透過美、法軍事代表團邀請廠商赴台簡報，亦同步洽詢民間廠商尋籌同型儎台，以加強空軍兵力投射能量。