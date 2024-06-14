陸促美恪守不支持台獨承諾　與菲合作勿損地區和平

中國國防部新聞局副局長、國防部發言人張曉剛周五（14日）在記者會上就台海問題表示，台灣是中國的台灣，不容任何外來干涉，敦促美方認清台獨分裂勢力的野心和危害，切實恪守不支持台獨的承諾。他亦就菲美合作軍演表示，中方主張國家間的防務合作不應針對第三方，不得破壞區域安全穩定。

張曉剛正告民進黨當局「以武拒統」死路一條，指摘美國製造假想敵、挑動集團對抗，暴露了其根深柢固的冷戰思維和霸權心態，解放軍將堅決完成捍衞國家主權和領土完整的使命任務。他亦針對南海問題表示，包括仁愛礁、仙賓礁在內的南沙群島是中國固有領土，中方在自己管轄海域維權執法正當合理，中方已對此反覆闡明原則立場，菲方才是名副其實的地區「和平破壞者」和「不穩定製造者」。

張曉剛另透露，國防部將在華舉辦中國—阿拉伯國家高級軍官研討班，將組織論壇講座、研討交流和參觀考察等活動，旨在深化中國和阿拉伯國家防務合作，中國海軍醫院船和平方舟號還將於本月中旬至明年1月中旬執行「和諧使命-2024」任務，期間將赴南非、斯里蘭卡等13國造訪並提供醫療服務。