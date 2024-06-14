針對網暴訊息新規定　8月1日起實施

內媒周五（14日）報道，為了治理網絡暴力訊息，營造良好網絡生態，保障公民合法權益，維護社會公共利益，國家互聯網信息辦公室日前聯合公安部、文化和旅遊部及國家廣播電視總局公布《網絡暴力信息治理規定》（以下簡稱《規定》），由2024年8月1日起施行。

《規定》共有7章，包括預防預警、訊息和帳號處置、保護機制及監督管理和法律責任等層面。在訊息和帳號處置方面，它提到如網絡訊息服務提供者發現涉網絡暴力違法訊息，或在其服務醒目位置、易引起用戶關注重點環節發現涉網絡暴力不良訊息，應當立即停止傳輸，採取刪除、屏蔽、斷開鏈接等處置措施；若發現涉嫌違法犯罪，應當及時向公安機關報案，並提供相關線索，依法配合開展偵查、調查和處置等工作。

針對監督管理和法律責任，《規定》提及會依照相關法律、行政法規規定予以處罰，若法律、行政法規沒有規定，改由網信、公安、文化和旅遊、廣播電視等有關部門依據職責給予警告、通報批評，責令限期改正，可以並處1萬元（人民幣，下同，約1.1萬港元）以上10萬元（約10.8萬港元）以下罰款；涉及危害公民生命健康安全且有嚴重後果，可並處10萬元以上20萬元（約21.6萬港元）以下罰款等。

國家互聯網信息辦公室有關負責人形容，《規定》從明確網絡訊息內容管理主體責任、建立健全預防預警機制、規範網絡暴力訊息和帳號處置、強化用戶權益保護、加強監督管理、明確法律責任等方面，為加強網絡暴力訊息治理提供有力支撐。