G7承諾處理華不公平商業行為　阻金融機構助俄

七大工業國集團（G7）峰會周五（14日）發表會後聲明，G7領袖承諾處理他們所稱中國的不公平商業行為，並揚言對協助俄羅斯的中國金融機構採取行動。聲明指出，與會領袖憂慮中國人權狀況，特別是西藏和新疆，以及對香港自治的打壓；並重申維持台海和平穩定對國際安全及繁榮不可或缺，支持台灣有意義參與國際組織。

美國、英國、加拿大、法國、德國、日本與意大利等G7國家的領導人周五討論有關中國製造業產能過剩的疑慮。聲明指，G7強調他們並不是要傷害中國或阻撓其經濟發展，但是會繼續採取行動，來保護企業免於不公平商業行為的傷害、讓競爭環境變得公平及彌補一再造成的損害。

烏克蘭戰事方面，G7領導人表示，持續團結一致支持烏克蘭為自由而戰及重建，無論這會花多久時間；G7領袖在這場峰會已同意再提供烏克蘭500億美元（約3,900億港元）貸款。聲明指，請求中國停止讓軍民兩用材料轉移用於俄羅斯國防產業，這些材料包括武器零件與裝備。

鑑於亞太緊張局勢升高，G7領袖表示，他們持續反對中國在南海以危險方式利用海警與海上民兵，以及屢屢阻礙各國在公海的自由航行。