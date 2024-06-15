海峽論壇今舉行　啟用「近便利」專區速辦證件

第16屆海峽論壇周六（15日）在福建廈門舉行，雲林縣長張麗善、金門副縣長李文良、國民黨副主席連勝文等率團參加。台灣陸委會主委邱垂正周五（14日）表示，不樂見地方政府參與統戰活動。

周六上午舉行海峽論壇大會，延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，設置基層、青年、文化與經濟4大主題，由兩岸民間機構共同協力籌辦近50場各系列分論壇活動。論壇期間啟用「近便利」台胞服務專區，下周日（16日）將正式啟用五通赴金旅遊辦證中心、公安局服務、入駐台胞服務專區，等實現「一站集辦」，台胞證辦理時限從5個工作日壓縮至3日，緊急者可當日取證。

邱垂正受訪被問及海峽論壇議題，將之形容為以交流包裝的統戰平台。大陸國台辦表示台灣有7,000人參加，邱垂正稱看金廈航班及小三通流量，並沒有比過去多很多，預期台灣赴陸參加該論壇的人數應該比往年少。他呼籲台灣的參加者注意兩岸規範、社會觀感及國際視聽，共同維護台灣整體利益。

張麗善周五晚搭飛機前往參加論壇，出發前表示此行將和與會人士分享雲林縣的農業經驗，行銷當地各種農特產品，並與在陸台商會面。她指既然陸委會通過申請，應要樂觀其成：又指當下兩岸關係緊張，農漁業、傳統產業和觀光業皆受衝擊，海峽論壇是一個對話機會。她強調，海峽論壇行之多年，透過對話而非隔空喊話或已讀不回，一切也呼應台總統賴清德所說要台海和平、互惠互利，希望外界勿過度解讀。