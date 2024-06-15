男子採過百株保護植物　判緩刑兩年半

四川省雅安市一名男子前年12月至去年3月間，在未取得相關部門批准情況下，非法採伐114株國家重點保護植物，包括觀音座蓮、金毛狗蕨及桫欏等。內媒周五（14日）報道，他近日被雅安市雨城區人民法院巡迴法庭判處有期徒刑兩年、緩刑兩年半、罰款3,000元（人民幣，下同，約3,240港元）、賠償生態損失2,000元（約2,160港元）、生態修復費用8,635元（約9,326港元），同時需在判決生效後10日內在市級新聞媒體上公開賠禮道歉。

案情指，被告王某家住雅安市雨城區，由於在網上看到有商家售賣上述保護植物，遂萌生自己採挖放到網上售賣想法。他其後多次在雨城區望魚鎮羅壩村犯案，並通過手機註冊店舖在全國范圍內銷售植物，交易成功共9株，剩餘105株被公安查獲扣押。

法院審理認為，王某違反國家規定，其行為已搆成危害國家重點保護植物罪，考慮到他主動到案自首，且自願認罪認罰，以及其家庭實際困難情況，庭前繳納生態損失賠償金及生態修復金、罰金等情節，遂作出上述判決。