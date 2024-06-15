批發價跌近兩成惹憂　貴州茅台稱銷售正常

內地近日傳出消息稱，過往被炒至天價的貴州茅台酒價格持續下跌，53度飛天茅台每瓶單價已由年初約2,700元（人民幣，下同，約2,929港元）大跌近兩成。外界擔憂可能引發恐慌性拋售，更有「黃牛」不願再接貨。貴州茅台周五（14日）回應稱，有關注到當前價格，但公司動銷正常。

第三方平台顯示的批發參考價格，53度飛天茅台500毫升一箱每瓶周五的價格是2,550元（約2,766港元），較前一日下跌145元（約157港元），散裝價格一瓶為2,230元（約2,419港元），較前一日下跌190元（約206港元）。酒類分析師蔡學飛表示，目前屬於酒類消費淡季，而且茅台也屬於人員交替磨合階段，市場觀望情緒比較濃厚，再加上市場、投資者等對於外部經濟環境與酒類未來消費預期分歧較大，綜合導致包括茅台在內的高端酒今年初至今持續跌價。

有收藏6箱茅台的女子表示，茅台價格下跌，黃牛都表示不收，現在連9萬元（約9.9萬港元）都賣不出；又稱自己上月「別人出10萬元（約11萬港元）都沒賣，沒想到6月直接崩盤」。中國酒業獨立評論人肖竹青則表示，如果茅台批發價格持續下跌，會動搖整個產業生態，茅台產業鏈上各種恐慌情緒加速蔓延，也會對產業造成傷害。貴州茅台投資者關係部門周五回應稱，普通飛天茅台的指導價格是1,499元（約1,626港元），目前公司的動銷都正常。