廣東發33個暴雨預警信號　深圳或現龍捲風

廣東氣象部門周六（15日）公布，韶關、清遠、河源、珠三角當日有暴雨至大暴雨，梅州、粵東有中雨至大雨，局部地區暴雨。全省共有33個暴雨預警信號生效中，其中連州、連山、樂昌、和平、東源發布紅色暴雨預警；另有27個雷雨大風預警信號生效中。深圳市南山區、寶安區、珠江口和深圳灣等地亦發布橙色雷雨大風預警信號，預計有強烈雷雨天氣，局部可能出現龍捲風。

中央氣象台周六繼續同時發布高溫和暴雨預警，高溫區域中心在河南一帶，局地氣溫仍能達到40℃。暴雨範圍更廣，江南、華南都將受影響，其中廣東、福建、廣西局部地區雨量將達到大暴雨程度，其中福建西北部發生山洪災害可能性較大。中國鐵路南昌局集團有限公司啟動防洪應急響應，停運周六至下周三（19日）江西和福建境內興泉、衢寧、皖贛、峰福鐵路全部客運列車。

上周五（7日）發布高溫預警以來，中央氣象台已連續第9天發布該預警，多地出現乾旱等情況。周六至下周日（16日），內地高溫影響區域逐漸縮減，其中下周日將是本月中旬以來高溫區域最小的一天，進入短暫的緩和期。水利部門周五（14日）公布，因應華北、黃淮等北部地區旱情，黃河、海河、淮河流域控制水庫全面進入抗旱調度模式，加大下洩流量及水量，保障下游受旱地區用水需求。多地出現旱情，河南駐馬店市確山縣有農戶從灌溉水井抽水準備灌溉農田，詎料抽出滾滾黃泥。