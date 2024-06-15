美參院倡國防部　為台設緊急庫存滿足防衞需求

美國眾議院周五（14日）通過眾議院版本的2025財政年度國防授權法案，參議院軍事委員會將與眾議院合作，達成該法案的妥協版本。該委員會同日公布相關法案摘要，要求美國國防部為台灣設立區域緊急庫存，確保台美國防產業戰略一致，以擴大全球防務生產，加強供應鏈安全和韌性，並滿足台灣防衞需求。

眾議院版本的法案授權支出達到8,950億美元（約7萬億港元），比去年增加1%。內容包括要求國防部評估加強與台灣的國防產業合作，及將大陸無人機製造大廠大疆創新列入美國聯邦通訊委員會（FCC）的黑名單，防止相關無人機在美飛行。由於參眾兩院的國防授權法案版本不同，需協商出最終版本，再交由兩院重新各自表決通過，才交予總統簽署生效。

參議院軍事委員會周四（13日）通過其版本的國防授權法案，周五正式遞交院會。法案摘要除了涉台條文，還要求提交中俄軍事合作和對美國國安影響的報告，及每個戰區司令部指定主要部門協調應對解放軍惡意活動的跨區域行動。法案又呼籲為印太司令部聯合訓練小組額外撥款1億美元（約7.8億港元），成立擴大競爭辦公室應對敵對灰色地帶經濟競爭行動，並擬訂在日本和澳洲成立隸屬印太司令部的聯合部隊總部計劃。