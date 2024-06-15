中專生數學競賽入全球12強　與名校學霸較量

內地17歲女生姜萍周四（13日）以中專的學歷，闖進全球數學競賽12強，與來自北京大學、清華大學、麻省理工學院、劍橋大學等知名學府的數學高手較量。姜萍中學時期數學成績尤為突出，「斷崖式」領先其他科目，但因嚴重偏科只能入讀職業學校，選修服裝設計專業，期間幸得數學老師成伯樂，花兩年時間自學高等數學，其經歷令網民佩服。

2024阿里巴巴全球數學競賽周四公布決賽名單，最終有來自全球各地的801名數學高手成功晉級。他們來自全球17個國家或地區，平均年齡22歲。姜萍爆冷拿下數學競賽全球第12名，也是該比賽前30名中唯一女性，相關消息一度衝上熱搜榜第一。她入讀江蘇省漣水中等專業學校後，數學成績引起數學老師王閏秋注意。在王閏秋的指導下，姜萍開始學習高等數學、微積分等，如今已達數學系本科生的水準。

初賽全球排名第59的選手、南開大學數學科學學院二年級學生曹天予周五（14日）表示，這次競賽的初賽題目感覺較難，主要包括大學低年級的內容，還有一些類似於高中競賽的題目，他花費兩個下午做題。初賽採取開卷形式，在48小時內做7道題，滿分120分中其初賽成績取得81分，和南開大學其他29名同學一起入圍決賽。得知姜萍考獲93分成績，曹天予表示非常震撼。決賽將於下周六（22日）以閉卷形式舉行，獲獎者可分享逾400萬元人民幣（約434萬港元）獎金。