提款逾5萬人民幣　深圳多間銀行要求預約

內地媒體周四（13日）報道稱，廣東省深圳市有多間銀行要求客戶如提款逾5萬元（人民幣，下同，約5.5萬港元）時，需提前預約，而較大額度的提款也需證明實際用途。北京銀行、興業銀行、光大銀行在深圳的分行工作人員回應稱，提前預約的規定是要避免客戶臨時取款，導致櫃台出現現金不足的情況。

內媒發現，深圳多間銀行規定取款達一定金額時，要提前預約。有銀行要求客戶若提款2萬元（約2.2萬港元）以下，可透過自動櫃員機提取現金，提款2萬至5萬元之間，則需到銀行櫃台提款。深圳農商行某分行工作人員表示，對於提款10萬元（約11萬港元）以上的客戶，銀行會了解儲戶近期是否有大額轉帳紀錄或評估其近期交易行為，再決定提款結果，但通常都會滿足客戶要求。

有銀行人士表示，設定5萬元存取門檻可能與目前內地移動支付轉帳發達、人們所持有的現金交易數量下降有關。吉林早前有民眾反映，如在當地銀行取款2萬元以上，需先到派出所報備後才能提取。惟派出所工作人員否認，指並無相關要求，警方只會核實來源不明的款項。