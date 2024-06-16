降雨解熱　河南大部分地區氣溫跌至35℃以下

近期持續高溫令河南多地出現不同程度旱情。據省氣象台預測，受高空低壓槽東移影響，該省周日（16日）有分散性陣雨、雷陣雨，中西部局部有中雨或大雨，並伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣。這輪降雨將令全省大部分地區的最高氣溫回落至35℃以下。據中央氣象台周日上午10時公布全國高溫的前十城市，已沒有河南縣市。

最新氣象資料分析，本周河南省仍以高溫天氣為主，周五（21日）該省北中部、西南部最高氣溫將達37℃至39℃，局部地區超過40℃。根據氣象監測情況，今年4月下旬以來，河南省平均降雨量26.6毫米，較常年同期偏少75%。截至上周四（13日），大部分地區連續無有效降水日數超60天，鄭州等10個地市在70天以上；平均氣溫23.2℃，較常年同期偏高1.8℃。

周日凌晨1時至上午7時，鄭州市東部出現陣雨、雷陣雨，局部地區更有短時強降雨、雷暴大風。其中，最大降雨出現在中牟縣的大孟40.8毫米，最大小時降雨36.3毫米（上午6時至上午7時），中牟東部出現7級雷暴大風，極大風速出現在中牟的韓寺17.1米/秒（7級）。另中央氣象台周日上午6時繼續發布暴雨黃色預警，預計當日上午8時起的24小時內，四川、貴州、湖南、江西、浙江、福建、廣西、廣東、河南、湖北、黑龍江等地部分地區有大到暴雨。