桂林暴雨學生落水身亡　西江現今年第1號洪水

廣西壯族自治區近日受連續強降雨天氣影響，在桂林市象山區，上周六（15）找到1名落水失蹤多日的學生遺體。同日，西江梧州水文站水位漲至18.50米，按水利部標準，編號為西江2024年第1號洪水。

廣西桂林市象山區周日（16日）發通報稱，受連續強降雨天氣影響，近日當地部分河流水位暴漲。象山區啟動防汛應急預案，於上周四（13日）發布中小學停課通知。當日下午4時許，有民眾報警稱，象山區二塘鄉常家郡府北側街巷附近有1名學生意外落水。經當地公安、應急、消防、衞健、鄉（街道）等相關部門及社會救援力量全力搜救，上周六下午2時許，在象山區平山新村南灣河水域附近找到該名學生，已無生命體徵。

內媒周日從廣西海事部門獲悉，黔江、潯江、紅水河、柳江等河段水位正在快速上漲。據貴港水文中心測報，上周六晚上7時，黔江桂平段水位35.47米，超警戒水位0.27米，是黔江今年入汛以來首次超警戒水位。貴港市上周五（14）和上周六分別發布洪水藍色預警，並啟動防汛四級應急響應。

大藤峽水利樞紐防汛搶險指揮部於上周五上午10時啟動防汛Ⅳ級應急響應，自當日凌晨4時至翌日中午12時進行防禦洪水調度，將庫水位由47.6米逐步降低至44.0米附近運行，出庫流量將由每秒14,400立方米最大增加至每秒30,000立方米。自上周六下午6時起，貴港海事局對黔江大藤峽船閘下引航道至桂平三江口水域實施水上交通管制，除應急搶險船舶、執行公務船舶外，禁止其他船舶通過管制水域。