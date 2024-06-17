排查昆明多項新形象工程　市紀委監委公布8類項目

雲南省昆明市紀委監委日前公布，今年以來圍繞糾治「新形象工程」，已排查出涉及盲目組織選美大賽、自由搏擊比賽導致資金虧損等問題。市紀委監委將進一步加強對新形象工程問題的查處力度，督促在全市範圍對實施的重點工程項目進行全面排查整改，堅決防範和糾治8類「新形象工程」問題。

8類問題其一包括忽視當地自然、人文條件，為賺名聲、增政績，熱衷向相關機構拉關係、找贊助，打造與自身實際不符的城市「名片」。其二為無視群眾實際需求，打着為民謀福祉幌子，超規模建設沒有收益的民生類項目。其三為追求表面風光，盲目建造大型景觀項目，導致工程爛尾。其四為熱衷在政府數位化建設中建巨幅大屏幕，令平台使用率不高淪為擺設。

其五為豪華舉辦活動，片面追求人氣，為場地建設等支付高額費用。其六為創建文明城市只注重做「表面文章」，耗費大量財政資金，在負債累累情況下繼續為創城借貸。其七為以黨建為擋箭牌建設豪華黨校等項目，以及在吃喝住行方面追求奢華享受。最後為斥巨資大建城市規劃館等，使用率低、維護成本高，最後淪為爛尾工程。