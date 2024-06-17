李強訪澳洲國會大樓　會晤阿爾巴內塞

中國國務院總理李強正訪問澳洲首都坎培拉，他周一（17日）早上到訪澳洲國會大樓，與該國總理阿爾巴內塞舉行澳中總理年度會晤。在國會外，有支持和反對中國政府的示威者聚集，警員在場分隔兩批人士。

李強車隊抵達國會大樓後，他步下專車，阿爾巴內塞在場迎接，二人熱情地握手問好。澳洲政府為李強舉行歡迎儀式，現場發射多響禮炮，他其後在國會大樓的賓客冊簽名留念。李強和阿爾巴內塞完成閉門會談後共同見記者，並見證兩國官員簽署多項協議。李強表示，希望通過今次訪問與澳洲建立更成熟、穩定和富有成效的會全面戰略夥伴關係，為兩國人民帶來更多福祉。

另外，李強會見了澳洲聯邦議會參議長萊恩斯和眾議長迪克，他指出過去幾年中澳關係經歷曲折後重回正軌，來得並不容易，下一步要取得更大發展，需要雙方共同努力，兩國立法機構在其中扮演的角色十分重要。中澳經濟高度互補，合作空間廣闊，希望澳聯邦議會積極支持兩國務實合作，為此提供良好的法治保障和政治氛圍。

李強指出，中澳兩國的歷史文化、社會制度不同，對一些問題的看法有差異是正常的，關鍵在於加強溝通對話，以增進了解、消除疑慮，正確的認知必須先建立在真正了解的基礎上，中國支持兩國立法機構加強交流，歡迎澳洲聯邦議會議員多到中國走一走、看一看，實地了解中國的發展變化，為增進彼此正確認知發揮積極作用。萊恩斯和迪克表示，澳洲很高興看到澳中關係維持穩定發展的良好動能，議會願同中方加強對話溝通，推動澳中關係不斷發展，造福兩國人民。