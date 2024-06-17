暴雨致韓江17河流洪水超警　梅州約13.8萬戶停電

南方近日持續暴雨，內媒周一（17日）從水利部獲悉，周日（16日）上午8時至晚上11時，廣東韓江上游出現強降雨，面降雨量73毫米。受其影響，位於廣東梅州大埔縣的韓江幹流控制站三河壩水位站周日晚11時40分水位漲至42米的警戒水位，依據水利部規定，編號為「韓江2024年第4號洪水」。

據報，韓江流域中有17條河流發生超警以上洪水，其中汀江等7條河流超保，松源河、石窟河發生有實測資料以來最大洪水。預計三河壩將於周一中午前後出現48.50米左右的洪峰水位，超警約6.50米。水利部於周日晚上10時針對廣東省啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應，維持針對福建省的洪水防禦Ⅳ級應急響應，並向2省水利部門和珠江水利委員會發出通知，要求做好各項防汛抗洪工作。珠江委啟動洪水防禦Ⅲ級應急響應，調度上游棉花灘水庫攔洪削峰，中游高陂等水庫預泄騰庫，減輕下游防洪壓力。廣東、福建省水利廳加強大中型水庫防洪調度，已緊急轉移安置1.11萬人。

據南方電網梅州供電局消息，截至周一上午7時，梅州全市約13.8萬戶停電，至今未恢復供電，其中梅縣區有大約5萬戶最多。周日開始，梅州北部出現大範圍強降雨，部分低窪地帶水浸較為嚴重，南方電網廣東梅州供電局已於當日晚上7時30分啟動防風防汛Ⅲ級應急響應，當晚11時30分將防風防汛應急響應提升至Ⅱ級。目前，梅州暴雨洪澇影響令多個縣鎮進出道路受阻，供電部門已對水浸區域電力設施安排緊急避險，周一待具備搶修條件後，供電局將開展搶修復電工作。