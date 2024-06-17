兩日內3陸艦現身台灣東面外海　2軍機再越中線

中國大陸解放軍軍機軍艦持續在台灣周邊海域密集出沒。據社交平台軍事專頁紀錄，最近兩日內有3艦大陸軍艦現身宜蘭縣外海。台國防部周一（17日）公布，直至當日上午6時的過去24小時內，共偵獲2次大陸軍機以及10艘次大陸軍艦。

據Facebook軍事專頁「Taiwan ADIZ」紀錄，上周五（14日）下午3時20分，在宜蘭烏石鼻東南東面約36海里海面，一艘疑似大陸電子偵察艦向南航行，台海軍沱江級艦以及日本海上自衞隊船艦在其附近跟監，該陸艦最終未進入24海里鄰接區。接着於上周六（15日）上午，在宜蘭烏石鼻東面33海里海域，再有大陸052D型導彈驅逐艦「成都號」，以及056A型導彈護衞艦「南陽號」在徘徊，台海軍迪化號護衞艦於其周邊進行監控。

台國防部周一最新發布的台海周邊海空域動態內容顯示，在台海周邊活動的大陸軍機軍艦當中，其中2架次軍機逾越海峽中線，進入台北部及西南空域，距離鵝鑾鼻約49海里。國防部強調，台軍運用任務軍機、軍艦及岸置防空導彈嚴密監控與應處。