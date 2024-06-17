龍岩市武平縣特大暴雨　釀4死兩失蹤

福建省龍岩市武平縣周日（16日）普降暴雨，截至周一（17日）上午10時，下壩、中赤、象洞、中堡等鄉鎮多處山泥傾瀉，造成4人死亡、兩人失蹤。當地防指啟動防暴雨I級緊急應變，全力加強搜救力度，推動搶救災工作。

根據初步統計，全縣17個鄉鎮（街道）受災嚴重，4.78萬人受災，房屋倒塌378間，農作物受災880公頃，道路損壞135處73.3千米、堤防受損158處3.18千米，通信基地台損壞582個，直接經濟損失4.15億元人民幣（約4.5億港元）。

當地民眾紛紛在網上分享災情，有中赤鎮居民發布影片顯示，整個村通訊中斷，所有電話無法接通，全鎮都被水淹沒，所有道路都有不同程度的損壞，村里人出不去。另有居民指，中赤鎮上赤村、中赤村、下營村整條河迅猛上漲，沿河居民樓多數一樓被淹，家中留守老人轉移到二樓。

隨着暖高壓脊東移，華北、黃淮、江淮等地再現大範圍、集中性高溫天氣，高溫中心位於北京、天津、河北一帶。北京市氣象台周日升級發布高溫橘色預警，預計周一至周二（17日至18日）最高氣溫將達37℃以上，直至周三（19日）當地將有雷陣雨天氣，屆時氣溫將隨之下降，最高氣溫將回落至34℃。