鄭州辦考古文物特展　展商代貴族酒禮器

河南省鄭州市文物考古研究院周日（16日）舉行展覽，展品包括鄭州商都書院街墓地出土文物，它此前曾獲評為2023年度全國十大考古新發現之一，展覽還會展出已知中國最古老貴族墓地兆域出土的銅器、陶器和玉器等商代文物。

鄭州商都書院街墓地位於鄭州商都內城東南，由墓葬、類型豐富的祭祀遺存等組成的商代白家莊期高等級貴族墓地。此次特展展出了墓地主墓M2隨葬銅器組合，其種類豐富完整、器類新穎，展示了中商早段青銅文化，特別是以觚、爵、斝為核心的酒禮器組合，反映了這一時期祭祀禮制的成熟。其中金覆面、銅覆面組成的覆面禮器組合，是商代部分貴族特有的一種喪葬覆面禮製文化現象，M2出土青銅器種類及其組合，大型金器的本土化發展，玉戈、玉鉞及玉柄形器等高等級玉禮器組合，以及大量綠松石器、海貝等稀缺資源體現了墓主人的身份與地位。

展覽還依出土文物年代，展出鄭州地區出土的重要精品文物，共同描繪出鄭州地區歷史的脈絡。屆時，來自趙莊遺址的大象頭、李家溝遺址的細石器、唐戶遺址玉管形器、楚灣遺址的玉蠶蛹、雙槐樹遺址牙雕蠶、小雙橋遺址的獸面紋青銅構件、鞏義食品廠唐三彩壺、上街峽窩出土的唐青花等文物珍品亦集中登場。在專家的解讀下，遊客能從中了解鄭州地區燦爛深厚的歷史文明。

與此同時，鄭州商代都城遺址博物院在南大廳安排現場表演，將商代的雙鳥鼉鼓進行仿木制銅鼓的復原，並於周日至周六（22日）邀請專業人士演奏，讓觀眾感受到古樂悠揚與穿越時空的魅力。