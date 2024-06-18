婦染肺炎克雷伯菌致器官衰竭　專家：糖尿病人要注意

內媒周一（17日）從重慶陸軍軍醫大學西南醫院獲悉，該院急診醫學科近日成功救治一名感染肺炎克雷伯菌、致生命垂危的患者。

今年4月，患者唐莉（化名）因反覆發熱、乏力到西南醫院急診科就診。急診醫學科副主任醫師李曉萍指出，患者當時反覆發熱，並已出現意識模糊症狀。進一步檢查後發現，她還有多發肝膿腫、重症肺炎、多發肺膿腫、左眼眼內炎等多部位侵襲。化驗顯示，患者體內有大量肺炎克雷伯杆菌，導致肺炎克雷伯菌肝膿腫侵襲綜合征。

在醫護的精心照顧下，唐莉的的體溫和呼吸趨於正常，體內感染病灶也明顯縮小。然而，轉入普通病房的唐莉突然持續腹瀉。更可怕的是，由於唐莉曾經患有糖尿病，突然的腹瀉也加重了她的症狀，甚至一度出現消化道出血、重度貧血、急性腎功能不全。院方再次讓唐莉接受抽血檢查，發現了導致她腹瀉的罪魁禍首——巨細胞病毒，也明確了她反復腹瀉是因為患上了巨細胞病毒血症、巨細胞病毒性腸炎。明確病因後，李曉萍為她注射了更昔洛韋，進行對症治療。在急診醫學科團隊的精心照顧下，唐莉於6月上旬康復出院。

李曉萍提醒，糖尿病是發生肺炎克雷伯菌肝膿腫的高危因素，也是發生轉移性感染的高危因素，儘管肺炎克雷伯菌導致的肝膿腫症狀並不特異，但這種感染可迅速進展為感染性休克和多器官衰竭而帶來致命一擊。此類感染也最常侵襲肺部、眼睛和中樞神經系統等部位，因此，糖尿病人尤其注意，需規律用藥，嚴格控制血糖，出現眼內炎和肺部感染等症狀，應及時就診，盡早處置。