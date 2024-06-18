男子虛構租賃　遭拘留15日罰款10萬人民幣

四川成都一名男子因涉及金融借款糾紛，遭法院按程序將其名下一棟別墅拍賣。他其後串通親戚偽造房屋租賃合約，以存在租賃關係為由向法院提起執行異議，去年11月遭法院駁回。內媒周一（17日）報道，成都市中級人民法院作出二審判決，決定維持原判，並依法拘留男子15日，罰款10萬（人民幣，下同，約11萬港元）。

案情指，被告周某為避免法院執行，於去年1月突然主張案涉房屋存在租賃，並提交其與承租人鄧某簽訂的租賃合約，要求帶租拍賣。法院調查後發現，鄧某與周某存在親屬關係，且兩人的房屋租賃合約約定周期長、金額高但合約內容過於簡單，租賃關係明顯違背常理。面對調查，周某承認虛假訴訟的事實，他與鄧某為阻止法院對別墅拍賣執行，捏造房屋租賃合約，並將原借貸轉款謊稱為支付租金，進而提出虛假訴訟。鄧某亦承認自己在周某教唆下，協助虛搆房屋租賃關係的事實。

法院認為，該虛假的執行異議之訴導致申請執行人合法權益長達兩年不能實現，嚴重阻擾法院執行，司法的公信力、誠實守信的社會風尚，均因鄧某、周某的虛假訴訟行為受到破壞，遂作出上訴判決，另對鄧某罰款8萬（約8.6萬港元）。