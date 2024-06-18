黑心鵝鴨腸工廠惡心至極　小便排污渠撈死鴨重用

內媒周一（17日）揭露，兩間分別在山東濱州市和河南清豐縣的肉類食品加工廠，其鴨腸和鵝腸產品在生產中存在諸多衞生安全隱患，包括員工腳踩鵝腸、把煙頭扔進鴨腸堆中，以及將掉進過排污渠內的死鴨撈出再用等。

根據內媒4月下旬暗訪發現，在清豐縣永官食品有限公司的鵝腸工廠，不但生產環境極其臟亂，大量鵝腸散落在地面，車間的牆面上布滿污漬。工人則穿着膠鞋踩鵝腸擠糞便、用血水浸染鵝腸提高賣相，還在工廠內吸煙。工廠負責人稱，他們的鵝腸主要售往重慶等地的火鍋店。負責人雖坦言監管部門已多次要求工廠整改，但劣況依舊。

同一時間，濱州市的山東雅士享肉類食品有限公司鴨腸廠房同樣臟亂不堪，除了亂扔煙頭，工人還會在排污渠小便，同時把從上游生產線掉下排污渠的死鴨撈出重新掛回生產線。而即使鵝腸與洗地污水混在一起，經過簡單過水攪拌、分裝冷凍，還是照樣打上免洗標籤，銷售至多個省份。該公司在2022年曾受濱州市沾化區市場監督管理局發文表揚嚴格遵守食品安全法規。

河北高碑店市的首衡智慧冷鏈物流園內，有批發商表示他們批發的雅士享公司生產的鴨腸，大多供給了火鍋店和熟食店。報道還指，該公司生產的鴨腸會使用其他包裝箱及名稱，包括「真好鴨腸」和「鑫眾鴨腸」等。有業內人士稱，大多數鴨腸凍品的名稱可以隨意更改，看包裝下方的廠商和地址才能知道實際的生產商。