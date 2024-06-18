李強訪珀斯參觀礦企　出席澳中企業家圓桌會談

中國國務院總理李強結束在澳洲首都坎培拉的行程後，乘坐專機飛抵西澳省珀斯。周二（18日）是他4天訪澳行程的最後一天，在珀斯與澳洲總理阿爾巴內塞一起參加澳中企業家圓桌會談，並參觀中資企業天齊鋰業和礦業巨頭福特斯克金屬集團（FMG）的研發設施，同日下午轉往此行第三站馬來西亞訪問。

李強周二早上與西澳省省長庫克（Roger Cook）舉行一對一會談，在會面開始時對庫克在母親周一（17日）去世後還能如期會面感到感動，並向對方致以哀悼和慰問。雙方料討論開通更多直飛中國的航線，庫克上月宣布西澳省和中國之間的直航將於11月恢復。澳洲中國工商業委員會（ACBC）在李強訪澳前夕曾發布報告，顯示西澳是至今對中國出口量最大的省，佔澳洲對華貿易總出口額的77%，此行凸顯西澳對中國貿易關係的重要性。

阿爾巴內塞周二在當地報章發表觀點文章，稱西澳在中國非凡的發展歷程中發揮巨大作用，其處於與印太地區建立經濟聯繫的中心位置，在未來幾十年的地區和世界經濟轉型中將再次成為關鍵，李強在西澳期間無疑會發現當地在為地區創造經濟機會和跟貿易夥伴建立聯繫方面是「偉大的大使」。

李強周一下午在坎培拉曾會見澳洲在野自由黨黨魁達頓（Peter Dutton），稱中澳關係保持穩定、不斷發展，最符合兩國的根本利益，也有利於地區和平、穩定與繁榮。中方願與澳洲朝野各界進一步加強對話溝通，深化政治互信，拓展互利合作，妥善處理分歧，推動中澳全面戰略夥伴關係取得新的更大發展，更好惠及兩國人民。達頓表示，澳中關係至關重要，該國反對黨樂見中國發展繁榮並將中國視為夥伴，希望澳中關係穩定發展，亦願與中方保持溝通交流，推動兩國關係不斷深化。