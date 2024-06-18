華海警首度登臨檢查南海菲船　美批升級挑釁

菲律賓周一（17日）違背承諾派出一艘運補船和兩艘充氣艇非法闖入南沙群島仁愛礁鄰近海域，企圖向非法「坐灘」軍艦馬德雷山號運送物資，期間蓄意碰撞中方船隻。中國海警局稱，中國海警對菲船艇採取警告攔阻、登臨檢查、強制驅離等管制措施，處置合理合法、專業規範，是中國海警首次對菲船實施登臨檢查。美國同日回應表示支持菲律賓，並譴責中國採取升級和不責任的行動。

中國海警局新聞發言人甘羽周一下午發表談話中披露中菲摩擦更多訊息，並正告菲方任何形式的侵權挑釁都徒勞無益，中國海警全時戒備、嚴陣以待，堅決維護國家領土主權和海洋權益。相關人士表示，所謂管制措施是指面對菲方挑釁行徑，中方會實施喊話、警戒、勸離等宣示性措施；針對菲船惡劣行徑，管制措施會相應提升級別，採取攔截、登臨檢查、外逼等實質性行動。菲方則稱不接受中國海警的欺騙性和誤導性說法，批評中國海警正加劇區域緊張局勢，同時承認在中方干擾下補給失敗。

美國國務院發言人米勒周一發表書面聲明回應稱，這一升級事件是中國一系列挑釁的最新一宗，美國與盟友菲律賓站在一起，批評中方阻止菲方向馬德雷山號的軍人合法運送人道主義物資。他指摘，過去一年中方多次針對菲方補給任務使用水炮和危險操作，反映其在南海對菲律賓人的安全與國際法一貫不尊重。聲明提到2016年的南海仲裁案裁決，稱中國對仁愛礁周圍水域沒有合法的海洋權利主張，並重申《美菲共同防禦條約》適用於對菲律賓武裝部隊、公務船或飛機在南海的武裝攻擊。