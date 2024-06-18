成蕾採訪總理記者會遭中方擋住　阿爾巴內塞關注

中國國務院總理李強周一（17日）與澳洲總理阿爾巴內塞在坎培拉舉行記者會時，在華涉為境外非法提供國家秘密罪、已刑滿獲釋的澳洲華裔女記者成蕾亦在現場，但遭兩名中國外交官阻擋。阿爾巴內塞周二（18日）對事件表示關注，並稱澳洲官員已與中國大使館跟進情況，並表達關切。

網傳畫面顯示，當時兩名身穿正裝的人員站在成蕾身旁，阻擋前方的攝影機拍攝她的身影。澳方人員多次走上前要求兩人移動位置但被拒，隨後成蕾與另一名記者交換座位後，該兩人又企圖走到她身旁，遭澳方人員擋住，雙方僵持不下。成蕾認為，中方是擔心她成為某種象徵，要避免她在會場上有一些在中方看來不好的發言或行為，但稱這種阻擋行為本身就很難看。

阿爾巴內塞向媒體表示，片中可見幾個人站在攝影機所在位置和成蕾座位之間，這是相當笨拙的嘗試，又指澳方官員已介入，並要求中方官員移開。另被問到澳洲籍華裔作家楊恒均在華因涉嫌間諜犯罪被判死緩一案時，阿爾巴內塞透露與李強在會上確有提及，重申澳洲反對死刑的立場，但拒絕透露更多詳情。