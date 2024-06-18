大陸核潛艇金廈水道浮出水面　台派艦監控

一艘疑為大陸最新型的第3代彈道導彈094型戰略核潛艇，周二（18日）清晨出現在金廈水道，突然浮出水面後全程以浮航方式往北移動，不少台灣漁民全程目擊。台方接報後立刻派遣艦艇前往監控，相關單位正研判該艘核潛艇的動機。台防長顧立雄同日低調回應稱，有透過相關監偵手段掌握，但不宜說明詳細狀況。

目擊事件的澎湖漁民表示，發現該艘北約代號為「晉級」的大陸核潛艇位置，是在北緯24度00分、東經118度22分，約在俗稱的海峽中線，突然由水深45米海域浮起，還有一艘疑似軍艦趕來旁邊支援。目擊者懷疑潛艇出現問題，潛艇與軍艦往大陸方向急速駛離，未有再下潛，可能是故障。當時附近有不少台灣漁船正在作業，漁民都看得很清楚。

台灣前海軍艦長呂禮詩依據相關資料繪製位置圖，研判該潛艇被目擊浮航時的位置，在距離金門料羅灣對開25海里、海峽中線西側24.7海里處。解放軍海軍目前有6艘094型彈道導彈核潛艇，每艘能搭載多達12枚巨浪2潛射彈道導彈。報道指出，由於設計上在艇身背部有大片隆起，造成行進有較大噪音，因此建造數量極少。但近10年來陸續引進俄羅斯潛艇的靜音技術，094型核潛艇料有新的改進型號出現。