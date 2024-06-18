廣東今年降雨量為全國平均近5倍　梅州災情持續

廣東省梅州市周日（16日）出現大暴雨，多地發生山洪、山崩，造成5人死亡、15人失蹤、13人受困。全省受強降雨影響停電的32萬戶用戶近六成已恢復供電，洪水正逐漸退去，但仍有多個村莊積水超過一層樓深。全國今年降雨量排行榜近日出爐，廣東降雨量是全國平均降雨量近5倍。

受暴雨洪澇影響，梅州多地交通及通訊中斷，周一（17日）部分鎮村處於失聯狀態。其中平遠縣約1.25萬人受災，924處道路塌方，52公里路基路面損壞，47條公路中斷，7座農村公路橋樑受損。據南方電網廣東梅州供電局消息，截至當日下午3時，梅州全市未恢復供電用戶數近11.8萬戶，直至當晚洪水緩緩退去，具備搶修條件後，梅州供電局對受災較重的縣鎮開展搶修復電工作。供電所工作人員連夜展開災情勘查、隱患排查工作，並密切監視水位動態。

蕉嶺縣長潭鎮鎮長鄺財華憶述該縣水情緊急，鎮內河水暴漲，河堤被沖斷「一下子沒了」，其高陂村外的道路被沖出一段百多米的缺口，而高陂村也被水流阻斷，成了「孤島」。省內江河洪水持續上漲，西江、韓江已分別發生今年第1號、第4號洪水，局部地區災情較重，省防總已啟動防汛III級應急響應，省減災委已啟動省IV級救災應急響應，全面展開防禦部署。廣東省委書記黃坤明要求，把搜救失聯被困人員作為重中之重。

中國南方多地今年以來遭遇多輪降雨，中央氣象台發布今年以來的國家站降水量排名，截至上周六（15日）全國平均降水量是248.9毫米。平均降水量排在前5名的分別是廣東、江西、福建、廣西、湖南，其中廣東省的平均降水量達到1,170.1毫米，遠多於全國平均降水量。