桂林3鄉鎮降雨破紀錄　灕江封航景區關閉

廣西壯族自治區近期持續出現暴雨天氣，廣西氣象局周一（17日）稱，桂林市3個鄉鎮降雨打破當地歷史紀錄。受暴雨天氣影響，灕江排筏、船舶均全線封航，桂林天湖景區閉園。

周日（16日）下午4時至周一下午4時，桂林市4縣市區的7個鄉鎮有特大暴雨。其中，興安縣華江鄉401.9毫米，靈川縣九屋鎮393.1毫米，全州縣咸水鎮296.4毫米，以上3地降雨均打破當地24小時雨量極值紀錄。自上周三（12日）以來，桂林、柳州、河池、賀州、來賓等地出現暴雨到大暴雨、局部地區特大暴雨，累計雨量最大為永福縣羅錦鎮749.4毫米。廣西氣象局周一下午將暴雨黃色預警升級為橙色，同時將重大氣象災害（暴雨）Ⅲ級應急響應提升為Ⅱ級。

中央氣象台周二繼續發布暴雨橙色預警，預計當日起南方雨帶明顯北抬，湖南南部、江西西部、廣西東部等地部分地區有大暴雨。直到本月30日，長江中下游地區將進入集中降雨期，其中貴州南部、廣西北部、湖南北部、湖北東部、江西東北部、安徽南部、江蘇南部等地降水量逾300毫米，較常年同期偏多一倍以上，主雨帶將沿長江沿線略有南北擺動。未來3天，貴州、廣西至長江中下游等地持續強降雨疊加，可能引發次生災害及局地強對流天氣危害。