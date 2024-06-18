出海後無船接返　潛水客花2小時遊回岸險死

海南萬寧近日有旅客進行潛水考試後，負責提供遊艇接送服務的俱樂部卻沒派船前往接人，旅客迫於無奈，只好在海水游近2小時才自行返回岸上，之後再獲好心人幫助前往醫院接受治療。萬寧市文旅局工作人員周一（17日）表示，事件的確存在不合規、不合理的地方，已移交給綜合執法局處理。

浙江遊客金先生憶述這次遭遇時稱，自己差點死在萬寧。他上周日（9日）和另外兩名學員在教練帶領下，乘船前往萬寧市洲仔島進行潛水考試。出發時，教練告知船長考試需時約2小時，而送行的船員竟稱沒時間來接，又叫他們游回岸。後來教練跟該船員多次溝通，對方才表示讓船長返航前開船接人。到下午4時考試結束，船一直沒有出現。由於各人都沒帶手機，等到傍晚6時15分，各人決定共用一個救生圈游回岸，抵達一個無人沙灘。各人之後步行約半小時，終於在公路遇到一名司機，對方代為報警，將各人由救護車送往萬寧市人民醫院。

事後，教練孟小姐找提供接送服務的海洋假日俱樂部溝通，對方起初表示願意賠禮道歉，後來卻推說只介紹船，沒有任何責任，雙方最後不歡而散。內媒曾聯絡海洋假日俱樂部，但電話一直無人接聽，提供遊艇的任我遊航海俱樂部也拒絕受訪。針對船不接遊客的情況，萬寧市文旅局工作人員稱，這事正由公安機關調查。至於會否處理涉事俱樂部，該工作人員稱文旅局是監管部門，沒有執法權，處罰要交由綜合執法局；又指出洲仔島沒開發，不允許帶人去那裏潛水。