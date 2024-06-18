大陸23民航機不正常飛越金馬　解放軍27機艦擾台

軍事專頁「Taiwan ADIZ」周一（17日）稱接獲台灣金馬地區民眾爆料，記錄到數架大陸航空公司民航機接連經「非正常」民航航道，飛越金門本島及馬祖本島上空。台灣空軍回應指，共有58架次民航機因天氣偏航，其中23架次飛越金馬上空。對於陸方近來海空動向，民進黨周二（18日）呼籲提高警覺，但認為不用太恐慌。

台灣空軍表示，周一華南沿海地區受鋒面東移影響，產生明顯對流效應及雷陣雨，影響飛航操作，大陸民航局依《民航機偏航時控管中心與航管單位處置原則》完成偏航通報作業。因天氣因素偏航通報中，其中飛越金門地境上空有15架次、馬祖地境上空有8架次，由民航管制單位引導於2.2萬呎至4萬呎之間通過，台軍均依相關規定執行航機鑑別、監控及應對，確保空防安全。

台國防部周二另公布解放軍在台海周邊的軍事動態，周一上午6時至周二上午6時，偵獲軍機20架次、軍艦7艘次擾台。其中7架次軍機逾越中線，逼近台中56海里，另有一架無人機從西南空域繞過鵝鑾鼻外海，飛行至台東外海，距離僅39海里，形成三面包夾態勢。