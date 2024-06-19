傳銷集團辦養黑豬投資項目　24人獲刑

有傳銷團夥通過一款手機應用程式，號召民眾投資認養黑豬項目賺錢。內媒周二（18日）報道，四川省雅安市石棉縣人民法院日前裁定24人犯組織及領導傳銷活動罪罪成，其中判處組織頭目劉某某有期徒刑6年，罰款80萬元（人民幣，下同，約86.4萬港元）。

案情指，該團夥將傳銷市場分為分為華南、華北、華中、華東四大片區，又在四大片區下設立「營運中心」。他們聲稱會員可花5,000元（約5,400港元）「認養」一隻黑豬，之後每天都有返利。若成功吸納下線，會員可獲其他返利。

透過上述方式，該團夥兩年內在線上及線下吸納逾5萬名會員，成員遍及全國27個省份，共收取會員資金超過4億元（約4.35億港元）。然而，絕大多數投資者都是在初期獲得小量提現後再加大投入，最終血本無歸。

除了上述案件，內地近年來亦有許多不法分子打着「鄉村振興」或「助農增收」等旗號，透過認養項目發展網絡傳銷。警方提醒，該類假借名義開展網絡傳銷，容易讓公眾對國家鄉村振興戰略產生誤解，社會危害性極強。