台多623宗新冠併發症及38死　均增長近倍

台灣宣布新冠病毒進入流行期後，衞福部疾管署周二（18日）公布上周新增623宗新冠併發症病例，多38人死亡，相較於前一周分別有328宗和20宗，幾乎翻倍增長。近4周變異株監測統計顯示，本土及境外檢出變異株均以JN.1分別佔60%及54%最多，KP.2佔比略升，分別為13%及27%。

台灣上周錄得2宗幼兒重症個案，分別是3個月和8個月大男嬰，發病後1到2天都快速演變成肺炎，收治入深切治療病房，經治療後住院第5天終可出院。疾管署再次提醒，由於台灣疫情持續升溫，民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，先使用家用快測試劑檢查，並於就醫時告知結果以便醫生診斷。接種XBB疫苗能減少感染後重症或死亡風險，疾管署呼籲滿6個月以上民眾盡快接種。

另外，衞福部周一（17日）公布台灣人去年10大死因報告，新冠死亡人數有8,962人，排名第6，下跌3名，與前一年的14,667人相比大減近四成。疾管署估計，今年初以來新冠死亡約1千多人，今年排名料將跌出前10名甚至在15名之外。不過，去年10大死因中的癌症、肺炎、新冠與慢性下呼吸道疾病，都與呼吸系統有關，有醫生認為空氣污染是首要解決的問題。