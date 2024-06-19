太空組織秘書長違規停車致堵塞　囂張回應捱轟

北京市近日有網民發現，一輛掛有使館牌照的車輛違規停車，導致後方道路交通擠塞。有熱心市民上前勸告離開，但車上一名中年女子利用流利的中文囂張表示，這是使館車，你們懂甚麼叫外交豁免權。原來她是亞太太空合作組織秘書長余琦，周三（19日）發布影片，就不當言行鞠躬道歉。

網民周日（16日）開車出門，發現社區外有一輛掛着使館牌照的私家車停在路中間，導致塞車，車上中年女子在交涉過程中態度囂張。網民發布影片顯示，一名路過的司機上前和中年女子溝通，但她態度惡劣，警告拍片者繼續拍攝就報警求助，怒言：「懂甚麼叫外交豁免權嗎？滾蛋！」中年女子讓司機先離開，自己坐在駕駛座並報警求助，指有人對其造成威脅，希望警方出面維護。受影響司機亦報警，交警到場處理。

余琦事後拍片承認是當事人，強調內心充滿愧疚和歉意，當日的言行造成負面的社會影響，引來網民批評，經過反思後向大眾深刻檢討，接受各方批評。資料顯示，余琦所屬的亞太太空合作組織是由亞太地區聯合國成員國組成的政府間國際組織，總部設於北京。除此以外，余琦曾任國家航天局國際合作司副司長。