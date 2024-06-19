揭露溫州企業乳膠造假　市監部門立案調查

內地電視台近日曝光浙江省溫州市乳膠床墊造假黑幕，所謂添加石墨烯、薰衣草等，實際只是添加了不同顏色的色素。有廠家人員還透露，自己工廠生產價值20元（人民幣，下同，約22港元）的乳膠枕，被客戶加個號稱有磁場的枕套，便賣1,000多元（約1,100港元）。溫州市平陽縣市監局周一（17日）通報，初步調查發現相關企業涉嫌虛假宣傳等違法違規行為，已採取固證、查封等措施，並立案調查。

據企業查冊平台天眼查顯示，被曝光的溫州嘉泰乳膠製品有限公司、溫州臻榮乳膠製品有限公司、溫州佳盛乳膠製品有限公司以及溫州創康家居用品有限公司，均多次因環保問題被當地監管部門處罰。其中，溫州嘉泰乳膠製品有限公司處罰總金額超過78萬元（約85萬港元）。資格證書資料顯示，上述4家企業均曾獲得「品質管理體系認證（ISO9001）」，前3家企業還獲得「高新技術企業認證」。

據此前報道，有消費者購買乳膠床墊後反映，使用不到20天便粉化。有家居用品廠的工作人員坦言，石墨烯價格昂貴，20多元成本的產品根本不會真的加入石墨烯。至於產品宣傳乳膠含量100%，工作人員指出，製造乳膠床品時要加入發泡劑、氧化劑等助劑，百分百純乳膠枕頭、床墊是不可能存在的。此外，減少乳膠重量，降低乳膠密度，也是行內偷工減料的主要方式之一。工作人員又表示，為配合銷售端宣傳，廠家不但可隨意打上產品「泰國製造」的標記，還可不寫生產地址。