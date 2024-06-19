李強訪馬來西亞　加強發展戰略對接

中國國務院總理李強周二（18日）晚乘包機抵達吉隆坡國際機場，開展對馬來西亞為期3天的正式訪問，是他出任總理以來首次訪馬。期間他將與馬來西亞總理安華華舉行會談，討論雙邊課題，並針對共同關注的區域及國際課題交換意見。

李強抵埗後，獲馬來西亞交通部長陸兆福、中國駐馬大使歐陽玉靖等人到機場迎接。李強表示，中馬關係保持健康發展，戰略互信持續鞏固，人文交流日益密切，高質量共建「一帶一路」合作碩果纍纍。他又指，中方願與馬方進一步加強發展戰略對接，深化互惠互利合作，增進文明交流互鑑，不斷把中馬命運共同體建設引向深入，為地區和世界的和平穩定、發展繁榮貢獻更大力量。

馬來西亞外交部表示，這次訪問正值馬中建交50周年，自2013年雙邊關係提升至全面策略夥伴關係後，兩國關係不斷加強。安華和李強將見證數項諒解備忘錄及協議的簽署，包括數碼經濟、綠色發展、旅遊、房屋與城市發展、高等教育、科技和農產品出口到中國等合作領域，並出席馬中建交50周年慶晚宴。李強也將拜會馬國元首蘇丹易卜拉欣，並到鵝嘜出席東海岸鐵路動工儀式，另與兩國商界領袖共進商務午宴。