就職滿月支持大跌　賴清德成立委員會推全社會防衞

台灣總統賴清德就職滿一個月，周三（19日）召開記者會，宣布成立3大任務型編組委員會，包括國家氣候變遷對策委員會、全社會防衞韌性委員會、健康台灣推動委員會。賴清德將每季親自召開會議，擬定發展戰略和具體推動各項改革工作。他強調要讓民眾有信心，在台灣面臨緊急狀態或天然災害時，政府和社會能維持正常運作；又認為必須全方位盤整，提出對策、解決問題以加強國防、民生、災防、民主4大韌性，維護區域和平穩定。

賴清德在會上宣布，3大委員會的每季會議中，集結產官學與民間人士展開對話，並與國際社會深化合作，為台灣發展擬定戰略，且會舉行記者會開放媒體提問。國家氣候變遷對策委員會副召集人為行政院副院長鄭麗君、中研院院長廖俊智、和碩聯合科技董事長童子賢；全社會防衞韌性委員會副召集人是副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安和國安會秘書長吳釗燮；健康台灣推動委員會副召集人是健康台灣推動聯盟召集人陳志鴻、國家生技醫療產業策進會會長翁啟惠及行政院政務委員陳時中。

針對賴清德就任一個月的表現，台灣民意基金會周二（18日）公布最新民調結果，48.2%台灣民眾大致贊同賴清德處理大事的方式，25.6%不贊同，支持度較上月大跌9.8個百分點。基金會董事長游盈隆表示，賴清德上任不到一個月流失近200萬人支持，是個嚴重的警訊。賴清德社會支持基礎流失，游盈隆分析主因是立法院改革法案與在野黨衝突，賴清德政府欠缺議程設定能力，至今未展現卓越領導能力，他又兼任民進黨主席，同時處理政務與黨務很難兩全；新內閣剛上路尚無亮麗表現，且有部會頻出狀況，都是導致支持度下降的原因。