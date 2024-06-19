涉凌晨上門偽造證據　煙草局兩人員移交紀委

甘肅省天水市麥積區一名村民涉嫌無證倒賣香煙，今年3月一審被判囚5年。其律師在二審中出示證據證明，定罪關鍵證據是煙草局人員兩次上門補拍偽造。麥積區煙草專賣局近日就事件道歉，稱兩名涉嫌偽造人員已移交紀委。

53歲的阮雙全被指控無證倒賣煙草，獲利2萬元人民幣（約2.2萬港元），一審非法經營罪成獲刑。他辯稱其有煙草專賣許可證，只是在不知情下被煙草局收回。他提起行政訴訟，請求法院撤銷麥積區煙草局收回並注銷其煙草專賣許可證的行政行為，天水市秦州區法院上周二（11日）開庭審理此案。阮雙全代理律師出示多份經過公證的監控影片等證據，指出麥積區煙草局上月底至本月初凌晨才在其當事人店舖原址張貼本應3年前送達的《收回煙草專賣零售許可證通知書》，其工作人員偽造送達過程的行為被周邊閉路電視拍下。

麥積區煙草局出庭人員在庭審中表示，2021年3月4日確實送達了上述通知書，煙草局工作人員白彬和宋鵬這次補拍照片是「補證」，但承認沒法律依據，此舉欠妥，向原告致歉，會按照相關規定處理工作人員。代理律師則指出，案涉送達照片加蓋麥積區煙草局公章，且宋鵬是該局綜合辦工作人員而非執法人員，卻參與其中，故認為前述偽造行為不是二人的個人行為。