銀行高層夥股東挪用26億人民幣　男子助洗錢判囚

遼寧葫蘆島銀行前黨委書記李玉林2020年夥同該行前代行長李曉東，勾結前大股東段洪濤等人，以化解不良資產為由，虛構資管計劃，挪用該行資金高達26億元（人民幣，下同，約28億港元），供段洪濤揮霍。該案裁判文書近日曝光，顯示段洪濤利用地位優勢，與他人聯手非法轉移資金，將其中18億元（約19.6億港元）透過非法途徑兌換成外幣，轉入自己在香港控制的公司帳戶內。

內媒周二（18日）報道該宗銀行前高層勾結前股東挪用巨額資金的案件，其中一名陳姓男子因參與轉移資金，最終洗錢罪名成立，被判囚2年3個月，罰款200萬元（約218萬港元）。法院審理查明，陳男等多人於2020年9月至10月間聽從指揮，分工負責清點核對資金、匯款等，另有人以高於市價收購虛擬幣。他們取得虛擬幣後，透過境外虛擬幣收購商，將所購虛擬幣在境外拋售兌換成美元等匯款至香港公司銀行帳戶。陳男因參與資金轉移和洗錢，被法院認定犯洗錢罪。

案發時，葫蘆島銀行正處於改革反腐敗的關鍵時期，前行長王學伶因個人嚴重違紀違法接受調查，李玉林接替主持全行工作，李曉東則暫時代理行長職責。惟該兩名主管剛上任新職，就勾結股東挪用巨額資金。