警稅合成作戰中心惹關注　國稅總局否認倒查30年

內地近日傳出部分地方的稅務部門倒查30年追繳稅款，企業和個人都收到補繳稅款的通知，引發民眾恐慌。至於山西長治等多地掛出「警稅合成作戰中心」的牌子，亦被指涉及誤導。國家稅務總局周二（18日）闢謠，否認組織開展全國性、行業性、集中性的稅務檢查，更沒有倒查20年、30年的安排。

內媒近日報道指，很多公司陷入倒查數十年的補稅風波，有公司被追繳數千萬甚至數億元人民幣的稅款。國家稅務總局指出，近期反映的查稅補稅，有的是對企業以前年度欠稅按程序催繳，有的是對企業存在的稅收政策適用風險按程序提示告知，均屬稅務部門例行的依法依規正常履職行為。當局將持續優化稅務執法方式，推進精準監管、精確執法，重點打擊偷逃抗騙稅等犯罪，為守法企業營造公平競爭的稅收營商環境，也請納稅人監督、理解、配合稅務部門依法履職，支持納稅人通過法律途徑解決涉稅爭議。

另有報道指，江西宜春2021年5月成立第一個示範基地後，稅警合成作戰中心遍地開花。有律師指出，這意味稅務部門和警察組成一方，另一方就是所有負有納稅義務的人，這些中心把納稅人當成作戰對象，質疑理念出了問題，明顯違反憲法和法律。內地官媒前總編輯胡錫進認為，這樣的牌子會對公眾的認知和感受產生誤導，不利於當前提升民營經濟信心的整體工作。