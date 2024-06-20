內地去年破4.2萬宗毒品案　正推進與美禁毒合作

國家禁毒辦周三（19日）發布中國毒情報告和全年工作成果，去年全國共破獲4.2萬宗毒品犯罪案件，抓獲6.5萬名疑犯，繳獲25.9噸毒品，同比分別上升12.6%、21%和18%。報告提到，中美今年全面恢復禁毒合作。召開中美禁毒合作工作組第一次會議，正穩步推進相關合作。

報告指，今年第一季度全國共破獲毒品1.1萬宗犯罪案件，抓獲1.7萬名疑犯，繳獲6.7噸各類毒品，同比分別上升23.1%、38.2%和30.6%。截至去年底全國現有89.6萬名吸毒人員，同比下降20.3%，去年共查處吸毒人員19.5萬人次，同比下降1.1%。今年第一季度全國查處吸毒人員6.1萬人次，同比上升32.3%，23.3萬人正執行社區戒毒，戒毒康復執行鞏固率逾85%。

全國去年繳獲938.5噸製毒物品，同比上升42.2%；雲南查繳3,556噸非列管化學品，同比上升27%。雲南發布加強可製毒物品管理的通告，強化查緝、阻截、勸返措施，嚴防流失境外制毒渠道。內地今年來列管右美沙芬、復方地芬諾酯等4種麻精藥品，開展相關犯罪打擊整治專項行動；又部署強化製毒物品源頭屬地管控，調整向特定國家或地區出口易製毒化學品品種目錄，新增24個管制品種，實行最嚴格的管控措施遏制製毒活動。