內地去年跨區域人員流動破612億人次 增逾3成

交通運輸部周二（18日）公開發布《2023年交通運輸行業發展統計公報》，顯示去年內地完成612.88億人次跨區域人員流動量，同比增長30.7%。其中全年鐵路完成旅客發送量38.55億人次，公路人員流動量達565.56億人次，水路營業性客運量達2.58億人次，民航客運量亦有6.2億人次，展現經濟社會發展活力。

根據統計公報，貨運方面全年完成營業性貨運量547.47億噸，鐵路完成貨運總發送量50.35億噸，公路完成營業性貨運量403.37億噸，水路完成營業性貨運量93.67億噸，民航完成貨郵運輸量735.38萬噸。全年完成郵政行業寄遞業務量1,624.8億件，完成速遞業務量1,320.7億件。

截至去年底，全國鐵路營業里程達15.9萬公里，其中高鐵營業里程為4.5萬公里；公路總里程543.68萬公里，其中高速公路里程佔18.36萬公里；內河航道通航總里程12.82萬公里，全國港口生產用碼頭泊位逾2.2萬個；頒證民用航空運輸機場共259個。內地完成交通固定資產投資39,142億元人民幣（約42,112億港元），其中公路佔大部分，其次為鐵路。