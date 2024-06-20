李強晤馬來西亞元首　倡加強發展戰略對接

中國國務院總理李強周三（19日）下午在馬來西亞國家王宮會見該國最高元首易卜拉欣，指中馬堅定支持彼此維護主權、安全和發展利益，要加強發展戰略對接，更好發揮互補優勢，擴大雙向貿易投資規模，大力推進新興領域合作。他當晚與馬來西亞總理安華共同出席招待會，倡議兩國加強團結協作，共同應對全球挑戰。

李強向易卜拉欣表示，中方願與馬方持續深化政治互信，保持密切高層交往，推動兩國合作不斷提質升級。中方鼓勵更多有實力的華企赴馬投資興業，雙方要進一步加強教育、青年等領域交流互鑑，鼓勵兩國人民常來常往。易卜拉欣表示，馬方高度重視馬中關係，願與中方以慶祝建交50周年為契機，加強經貿、科技、教育、旅遊等領域合作，推動馬中關係再上新台階。

在吉隆坡出席慶祝中馬建交50周年暨「中馬友好年」招待會時，李強發表主旨演講，呼籲更加注重互利共贏的合作，徹底摒棄零和博弈的思維和做法；更加注重設身處地的理解，「己所不欲，勿施於人」。安華在演講中表示，馬方始終從戰略高度看待馬中關係，推進馬中友好合作符合該國根本利益。馬方願與中方深化貿易、投資、糧食、能源、數碼經濟、環境保護等領域合作，並推進東海岸鐵路和「兩國雙園」項目等重大項目。