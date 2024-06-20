華仁愛礁扣押充氣艇及槍械　菲批如同海盜促歸還

中國和菲律賓周一（17日）在有主權爭議的南海仁愛礁水域的衝突持續發酵，菲律賓官員周三（19日）向美媒指，中國海警人員周一撞擊並登上菲律賓海軍充氣艇，經過混戰和多次碰撞，中國海警破壞菲軍充氣艇，沒收槍械等。菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納（Romeo Brawner Jr.）直斥中國海警非法登上菲軍充氣艇扣押設備，做法如同海盜，要求中國賠償損失並歸還槍支和其他裝備。

菲律賓官員稱，超過8艘快艇上的中國海警人員多次撞擊並登上兩艘菲律賓海軍充氣艇，以阻止菲軍向仁愛礁的守軍轉移食物和其他物資，包括槍支。在推擠和一再衝撞後，中方人員扣押了菲軍充氣艇，並用砍刀、長刀和錘子破壞它們，同時取走8枝裝在箱子內的M4步槍、導航設備和其他物資，並打傷多名菲律賓海軍人員，其中一人的右手拇指斷掉。該名斷指軍人正在醫院治療，並獲軍方頒授勳章。

菲律賓外交部指摘中國的行動是非法和侵略性，菲方一直努力重建與中方展開南海問題對話協商的有利環境，但如果中國的言行不一，這是不可能實現。

美國國務卿布林肯與菲律賓外交部長馬納羅周三通電話討論南海局勢，美國國務院發聲明指這是中國周一採取危險且不負責任的行動，阻止菲律賓在南海執行合法海上行動後進行的。布林肯強調，中國的行為破壞區域和平與穩定，並凸顯美國根據《共同防禦條約》對菲律賓的堅定承諾。