桂林現26年來最大洪水　火車站水浸停辦業務

廣西桂林、柳州、河池等地自上周三（12日）起遭受暴雨襲擊，截至周三（19日）下午6時，桂林水文站水位上升到148.65米，已超過1998年灕江特大洪水148.4米，超警2.65米。桂林火車站當晚出現大面積水浸，乘客服務受影響。桂林交警通報，全市多個縣區道路積水，影響交通通行。其中全州縣轄區省道301線路基塌陷，道路中斷，預計恢復需時3個月。

桂林主城區周三出現嚴重內澇，多個景區被迫關閉，巴士多條線路停運，不少學校也發布停課通知。桂林市區的灕江橋下有一個景點，被當地居民稱為「六匹馬」，周二（18日）已被完全淹沒。截至周三上午8時，灕江上游的大溶江溶江鎮河段出現建站以來最高的洪水位。住在桂林市七星區的汪先生表示，他住在漓江支流小東江旁，街邊一樓店舖已被水淹沒，周邊區域停電。著名的陽朔縣漓江景區周一（17日）因漓江水位上漲，發布了封航停漂通知。

桂林海事局周三上午啟動防汛一級應急響應，桂林市應急管理局工作人員稱，該市已啟動防汛二級響應。桂林公交集團也在同日發通知稱，共有26條巴士路線停運、改道或縮線營運。桂林火車站官方微博周三晚發消息稱，當晚8時許受持續強降雨天氣影響，桂林站廣場出現內澇積水，影響車站旅客進出，鐵路部門已組織在桂林站乘降旅客暫時改由桂林北站辦理乘降。

周二下午4時至周三下午4時，廣西最大降雨量為桂林興安縣興安鎮442.3毫米，1小時降雨量最大為桂林興安溶江鎮99.3毫米。截至周三下午4時，廣西全區仍有36條河流60個站超警0.05至3.8米。上周四（13日）以來，廣西共11市64縣市區出現洪澇災害。截至周三下午4時，本輪災害造成43.1萬人受災，緊急疏散6.6萬人，3.6萬公頃農作物受災，倒塌及嚴重損壞房屋逾320間，直接經濟損失17.3億元人民幣（約18.9億港元）。