寺廟前主持破色戒遇勒索　女主播緩刑夫囚5年半

四川省雅安市名山區人民法院周三（19日）就成都石象寺前主持釋照杰，與蔡姓女主播發生關係後遭敲詐案一審宣判。蔡女判處緩刑，並罰款5萬元（人民幣，下同，約5.5萬港元）；其丈夫獲刑5年6個月，罰款10萬元（約11萬港元）。

釋照杰於2020年底，在蔡女的直播間選購紅木家具，兩人因此結識並保持聯絡。不久後，雙方發生了關係。蔡女的錢姓丈夫發現後，利用此事敲詐釋照杰。錢男拍攝兩人發生關係的影片，向釋照杰索要巨額財物。最初釋照杰為了平息事態，支付了200萬元（約220萬港元），包括價值100萬元（約110萬港元）的紅木家具。然而，錢男繼續以網絡曝光作威脅，迫使釋照杰同意再支付320萬元（約350萬港元）。釋照杰選擇報警，就在女主播夫婦拿到第一批現金準備離開時警察出現，夫婦兩人隨後被以敲詐勒索罪刑拘。

案件去年11月在雅安市名山區人民法院一審開庭審理，檢方以敲詐勒索罪對女主播夫婦提起公訴。庭審結束後，獲緩刑的蔡女當庭獲准回家。釋照杰曾是政協四川省第十三屆委員會委員，但因涉嫌違紀違法、行為不端等被取消委員資格。