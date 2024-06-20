軍事發燒友無人機拍軍艦　非法獲取國家秘密罪成判緩刑

國家安全部周四（20日）發文，披露多宗無人機違規航拍航測危及國安的案件，涉及非法拍攝重要軍事設施刺探軍情、窺視要地違規採集敏感地理訊息、擅闖禁區私自上傳分享敏感數據。其中一名國內軍事發燒友為找可供談話的資料，用無人機拍攝高清的解放軍新型軍艦，最終因非法獲取國家秘密罪，被判處有期徒刑1年，緩刑1年。

該名軍事論壇發燒友羅某利用具備遠程高清攝像功能的無人機，對某新型軍艦非法拍攝，被國家安全機關發現查處。經相關部門鑑定，羅某所拍攝的照片和影片，涉及2項機密級軍事秘密和1項秘密級軍事秘密。此外，國內某航測機構重要測繪項目負責人劉某在未經審核、未獲許可下，工作時使用具拍攝功能的無人機，飛行測繪某重點涉密要害部位，拍攝多角度、高解像度圖片，採集、儲存相關高精度航拍數據，造成重點技術安全風險，亦被國安機關查處。

內地某公司職員李某和張某在執行公司安排的一項常規巡檢項目任務中，紀法意識淡薄，在未向屬地空管中心等部門申請、報備下，巡飛某軍事禁區採集數據，並將數據上傳至網絡雲盤和微信群分享。經鑑定，二人相關行為嚴重危害國防軍事秘密安全，構成非法獲取國家秘密罪，依法受到刑事處罰。