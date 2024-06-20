梁靜茹演唱會「柱子票」案宣判　判主辦方階梯式退款

馬來西亞華裔女歌手梁靜茹去年5月在上海舉行世界巡迴演唱會，歌迷高價購票追星，座位卻被舞台上的柱子擋住視線，有消費者訴至法院請求「退一賠三」。上海市閔行區人民法院周四（20日）發布「柱子票」案一審判決結果，判令主辦方以階梯式退票比例，按單張原定票價標準六至七折退還原告票款。

原告方表示，原告倪某等9人去年4月通過第三方銷售平台，購買梁靜茹上海演唱會的門票，票價分別為699、999、1299元（人民幣，下同，約752、1,074、1,397港元）等，主辦方為被告上海某演藝公司。原告等人翌月20及21日入場欣賞演唱會時，發現其門票位置的視線受舞台承重柱不同程度遮擋，嚴重影響觀看體驗。在演唱會結束後，原告等人不接受相關調解方案，故向法院提訴。

被告辯稱，不同意原告的全部訴訟請求，指出臨時增加舞台角柱作為承重屬於常規舞台設計，且原告證據不能證明其視線被遮擋。法院審理認為，被告售賣「柱子票」的行為尚未構成欺詐，但其行為屬於瑕疵履行，構成違約，應承擔減價退賠的違約責任。在退款比例上，法院認為應結合票價，採用階梯式的退票比例，故判令被告按單張票價420、650、910元（約452、699、978港元）的標準退還原告。