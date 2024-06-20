因救人上課遲到醫科教師停診　大學拒受訪

廣東省南方醫科大學教師因救人上課遲到被處分一事持續發酵，校方日前表示，正了解核實情況並跟進處理。惟事隔多日，內媒通過不同渠道聯絡該校宣傳部人員，對方均拒絕接受採訪。至於當事教師，原本在醫院負責門診工作，但近一周已沒有出診安排。

相關查處通報文件內容顯示，上月10日上午，南方醫科大學第一臨床醫學院的《Pediatrics》（兒科）課程上課前，授課教師俞莉發現其科室的患兒病情危重，於是留下來緊急處理，導致上課遲到29分鐘。她最終被認定為教學差錯，予以扣除當月獎金、全院通報批評以及取消年度考評評優評先資格，事件惹來「人命重要」還是「上課重要」的質疑。

內媒周二（18日）向南方醫科大學宣傳部相關老師傳達採訪請求，該老師以正在開會、不太清楚事件具體情況為由拒絕。記者多次撥打該校宣傳部的辦公電話，但無人接聽。隨後記者聯絡上南方醫科大學南方醫院相關工作人員，對方表示事件情況說明和通報由學校宣傳部全權負責。消息指，原本俞莉周四（20日）上午有醫院門診任務，現已停診。記者從南方醫院門診掛號系統進行掛號，發現該院小兒門診近一周已沒俞莉的出診安排，搜索她的個人頁面亦沒掛號相關選項。