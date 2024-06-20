德經濟部長啟程訪韓中　在華不談判關稅問題

德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）周三（19日）啟程前往亞洲，首站到訪南韓，周五至周六（21日和22日）轉到中國訪問，德方表明將不會談判關稅問題。他周三表示，與中國的關係變得更複雜，但中國在所有領域都是重要的合作夥伴。

哈貝克此行計劃就貿易、氣候保護和能源政策等話題展開磋商，周四（20日）在首爾會見南韓總理韓悳洙等官員，周六在北京與中國高官會談。這是他首次訪華，將在北京參加德中氣候與轉型對話的首次會議，在上海參訪寶馬汽車的研發中心，在浙江杭州與大學生交流討論，並參觀電商巨頭阿里巴巴的總部。

哈貝克表示，德國不想和中國分開，中國在應對包括氣候變化在內的全球性挑戰方面是不可或缺的夥伴，因此保持對話非常重要。他提到，要與中國討論公平和平等的競爭環境問題。德國經濟部發言人表明，哈貝克在中國不會就關稅問題談判，但將強調基於世界貿易組織規則的國際公平競爭條件是德國核心利益，而尋找符合世貿法規的解決方案是歐盟委員會的任務。